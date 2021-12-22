ВАКС заочно заарештував Дубілета, який зараз в Ізраїлі

Олександр Дубілет

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (заочно) колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Дубілет підозрюється у розтраті грошових коштів банку напередодні його націоналізації та у завданні банку збитків у сумі 314,9 млн доларів.

“Слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ і САП і 22 грудня 2021 року обрав колишньому голові “Приватбанку” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Рішення про його арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад півроку ця особа перебуває у міжнародному розшуку”, – повідомили в НАБУ.

Додамо, що Дубілет перебуває в . За словами ексголови Привату, він не переховується від слідства, натомість прибуття в Україну на сьогодні ставить під загрозу його життя.

Дубілет уточнив, що певні учасники “незаконної націоналізації “Приватбанку” могли б отримати користь, якби з ним щось сталося.

Слідство встановило, що у грудні 2016 року, за день до визнання “ПриватБанку” неплатоспроможним, банк на підставі неправдивих документів виплатив власним коштом понад 136,89 млн гривень на користь пов’язаної компанії “Інгосстрах”.

Крім того, напередодні націоналізації топпосадовці прийняли рішення про незаконне списання боргів іноземних компаній перед банком, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з “Приватбанком” фірму Claresholm Marketing LTD. Збитки за цим епізодом перевищують 8,2 млрд грн.

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