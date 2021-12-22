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У Дніпрі лідер антидержавної організації оголосив себе “президентом України”, – СБУ

22/12/2021 18:21

Служба безпеки України каже, що викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який публічно закликав громадян до повалення конституційного ладу України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ в середу, 22 грудня.

“Зловмисник, вважаючи нелегітимними чинні органи державної влади, закликав громадян України замінити їх новоствореними. Зокрема, не виключав й варіант насильницького повалення влади”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що підозрюваний збирав однодумців у лавах “всеукраїнського національного конгресу” і разом із ними формував тіньовий уряд.

“На перших зборах домігся обрання себе так званим президентом України. Іншими рішеннями призначено – “голову верховної ради”, “прем’єр-міністра”, “керівників силових відомств”, а чинні державні органи було визнано “терористичними структурами”, – уточнюють у спецслужбі.

У СБУ додають, що самозванець намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та чинних військовослужбовців Збройних сил України, розраховуючи досягти цього, закріпивши за своїми прихильниками право мати вогнепальну зброю.

“Під час обшуку, проведеного за адресою проживання зловмисника, вилучено печатки та бланки фейкових псевдоутворень; комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності; “фейкові” розпорядження самопроголошених органів влади та “дипломатичні паспорти” високопоставлених посадових осіб”, – наголошують правоохоронці.

Вони зазначають, що нині лідеру антидержавної організації оголошено про підозру за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення причетності інших до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади та повалення конституційного ладу.

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