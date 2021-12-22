Мирослава Барчук
журналістка, телеведуча
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Посли країн “Групи семи” висловили розчарування через те, що конкурсна комісія із обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів. Про це йдеться у...
Фонд Музею Голодомору зібрав 10 мільйонів на благодійному вечорі у Львові
У Дніпрі лідер антидержавної організації оголосив себе “президентом України”, – СБУ
Офіційні заяви з міжнародних питань можуть транслювати лише президент, прем’єр і глава МЗС, – указ
Незважаючи на критику, підтримка Зеленського і “Слуги народу” зросла, – “Рейтинг”
Соціологічні підсумки-2021: матеріальне становище погіршилося для половини українців, а головна перемога – Усик
“Кримський в’язень Кремля Олексій Бессарабов ще у 2011-му передбачив сценарій російської агресії проти України”
“Понад усе”: стартує збір коштів на фільм про ветерана Миколу Микитенка, який вчинив самоспалення
У Львові попрощаються з десантником 80-ї бригади Русланом Янковським, який загинув у боях за Луганський аеропорт
На відстані 200 км від кордонів України перебуває понад 122 тисячі російських військових, – РНБО
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
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