Україна і Угорщина обговорили проведення спільних військових навчань

Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний провели зустріч із міністром оборони Угорщини Тібором Бенкьо та Командувачем Збройних сил Угорщини генерал-лейтенантом Ромулусом Русін-Сенді.
Про це у вівторок, 21 грудня, повідомляє АрміяInform.
Сторони обговорили спільні заходи у напрямах професійної підготовки та підготовки військ, в тому числі розвитку спроможностей Сил спеціальних операцій шляхом проведення спільних заходів бойової підготовки та обміну досвідом.
Було зосереджено увагу на питаннях взаємодії в рамках багатонаціонального інженерного батальйону “Тиса” із залученням інших європейських партнерів.
Також сторони виступили за ідею спільних миротворчих навчань, заручившись підтримкою одне одного.
Читайте також:
Путін нагородив орденом главу МЗС Угорщини Сійярто, що звинувачував Україну в “утисках нацменшин”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!