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Україна і Угорщина обговорили проведення спільних військових навчань

21/12/2021 18:44

Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних  сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний провели зустріч із міністром оборони Угорщини Тібором Бенкьо та Командувачем Збройних сил Угорщини генерал-лейтенантом Ромулусом Русін-Сенді.

Про це у вівторок, 21 грудня, повідомляє АрміяInform.

Сторони обговорили спільні заходи у напрямах професійної підготовки та підготовки військ, в тому числі розвитку спроможностей Сил спеціальних операцій шляхом проведення спільних заходів бойової підготовки та обміну досвідом.

Було зосереджено увагу на питаннях взаємодії в рамках багатонаціонального інженерного батальйону “Тиса” із залученням інших європейських партнерів.

Також сторони виступили за ідею спільних миротворчих навчань, заручившись підтримкою одне одного.

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