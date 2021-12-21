Щорічну премію імені Чорновола здобула авторка книги “Чорнобиль – очима жінок”

Лавреатом премії імені В’ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики у 2021 році стала Людмила Житня. Її відзначено за публіцистичну книгу “Чорнобиль – очима жінок (Інтерв’ю з атомною катастрофою)”, що вийшла друком у видавництві “Стелла-Гранд” у 2020 році.

Про це повідомляє “Новинарня” з посиланням на пресслужбу Держтелерадіо, що є засновником відзнаки.

Нагородження відбудеться 22 грудня в Музеї шістдесятництва (Київ, вул. Олеся Гончара, 33) об 11:00. Участь у заході візьмуть голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, перший заступник голови Богдан Червак, члени комітету з присудження премії, представники ЗМІ та громадськості.

Лавреатка

Людмила Миколаївна Житня – письменниця, член НСПУ з 2018 року, лауреатка мистецько-літературної премії Олександра Білаша. За фахом лікар-гінеколог, працює в Міському центрі радіаційного захисту населення. Шеф-редакторка видавництва Stella Grand. Також – координаторка роботи в Україні французької благодійної асоціації “Привіт дітям Чорнобиля”.

Її книжка “Чорнобиль – очима жінок” писалася протягом трьох десятиріч. Вона виникла на основі спілкування із жінками-ліквідаторками та евакуйованими, які є живими свідками атомної катастрофи. Житня зібрала 150 інтерв’ю учасниць тих подій та унікальні світлини.

Премія

Премія імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики – щорічна премія, яка присуджується авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності. Заснована Кабміном з ініціативи Державного комітету телебачення і радіомовлення 2003 року.

Премія присуджується з 2004 року комітетом у складі представників Держкомтелерадіо, Міністерства культури, Національної спілки журналістів, який діє на громадських засадах.

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