СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3616716 +6029
Летальні випадки:
93608 +346
Одужали:
3357405 +18850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16532593 (+28652). Оновлено: 08:20 21.12.2021
Home / Життя / Щорічну премію імені Чорновола здобула авторка книги “Чорнобиль – очима жінок”

Щорічну премію імені Чорновола здобула авторка книги “Чорнобиль – очима жінок”

21/12/2021 15:57

Лавреатом премії імені В’ячеслава Чорновола за найкращу публіцистичну роботу в галузі журналістики у 2021 році стала Людмила Житня. Її відзначено за публіцистичну книгу “Чорнобиль – очима жінок (Інтерв’ю з атомною катастрофою)”, що вийшла друком у видавництві “Стелла-Гранд” у 2020 році.

Про це повідомляє “Новинарня” з посиланням на пресслужбу Держтелерадіо, що є засновником відзнаки.

Нагородження відбудеться 22 грудня в Музеї шістдесятництва (Київ, вул. Олеся Гончара, 33) об 11:00. Участь у заході візьмуть голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, перший заступник голови Богдан Червак, члени комітету з присудження премії, представники ЗМІ та громадськості.

Лавреатка

Людмила Миколаївна Житня  – письменниця, член НСПУ з 2018 року, лауреатка мистецько-літературної премії Олександра Білаша. За фахом лікар-гінеколог, працює в Міському центрі радіаційного захисту населення. Шеф-редакторка видавництва Stella Grand. Також – координаторка роботи в Україні французької благодійної асоціації “Привіт дітям Чорнобиля”.
Її книжка “Чорнобиль – очима жінок” писалася протягом трьох десятиріч. Вона виникла на основі спілкування із жінками-ліквідаторками та евакуйованими, які є живими свідками атомної катастрофи. Житня зібрала 150 інтерв’ю учасниць тих подій та унікальні світлини.

Премія

Премія імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики – щорічна премія, яка присуджується авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності. Заснована Кабміном з ініціативи Державного комітету телебачення і радіомовлення 2003 року.

Премія присуджується з 2004 року комітетом у складі представників Держкомтелерадіо, Міністерства культури, Національної спілки журналістів, який діє на громадських засадах.

Читайте також:
Букерівську премію-2021 отримав письменник із ПАР Деймон Гелгут

Унікальних переглядів: 13
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

160-річчя Євгена Чикаленка: презентували фільм про визначного мецената

До 160-ї річниці від дня народження відомого мецената Євгена Чикаленка Український інститут національної пам’яті презентував документальний фільм про діяча. Про це у вівторок, 21 грудня, інформує “Новинарня” із посиланням...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse