Букерівську премію-2021 отримав письменник із ПАР Деймон Гелгут

Лауреатом найпрестижнішої літературної нагороди – Букерівської премії – став 57-річний письменник з ПАР Деймон Гелгут за роман “Обіцянка” (The Promise).

Про це в четвер, 4 листопада, інформує пресслужба Букерівської премії.

У романі йдеться про білу сім’ю, яка мешкає в ПАР. Зібравшись на похороні, вони усвідомлюють, що не виконали важливу обіцянку – віддати будинок на своїй фермі під Преторією чорношкірій жінці, яка працювала на них все життя.

Натомість вони знайшли низку відмовок, щоб не дотримати слова.

