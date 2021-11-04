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Букерівську премію-2021 отримав письменник із ПАР Деймон Гелгут

04/11/2021 15:25

Лауреатом найпрестижнішої літературної нагороди – Букерівської премії – став 57-річний письменник з ПАР Деймон Гелгут за роман “Обіцянка” (The Promise).

Про це в четвер, 4 листопада, інформує пресслужба Букерівської премії.

У романі йдеться про білу сім’ю, яка мешкає в ПАР. Зібравшись на похороні, вони усвідомлюють, що не виконали важливу обіцянку – віддати будинок на своїй фермі під Преторією чорношкірій жінці, яка працювала на них все життя.

Натомість вони знайшли низку відмовок, щоб не дотримати слова.

Гелгут отримає приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів (близько €58,8 тисяч).

“Це захоплююча сага про занепад та падіння білої південноафриканської родини. Вона сповнена різними подіями – секс, наркотики, стрілянина. В ній є драматизм, конфлікт та смерть. Але є й неочікувано багато комічного. Я сміялася”, – зазначила оглядачка ВВС Ребекка Джонс.

“З іншого боку, крізь призму історії однієї родини “Обіцянка” показує історію всієї Південної Африки та її важкого переходу від апартеїду до багаторасової демократії. Так що це багатошарова книга. Але й компактна: менше 300 сторінок”, – додала Джонс.

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