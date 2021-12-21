СБУ затримала банду вимагачів, які обкладали “даниною” підприємців

Правоохоронці викрили масштабну схему вимагання грошей із оптових експортерів української продукції до країн Євросоюзу. Оборудку організував один із керівників регіональних митниць в Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Про це у вівторок, 21 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Для реалізації протиправного механізму він створив міжрегіональну злочинну групу.

Зловмисники обклали “даниною” українських підприємців. За гроші вони обіцяли не створювати їм штучних перешкод під час митного оформлення товарів.

За попередніми даними, сума “поборів” становила до 10 тисяч доларів із кожного бізнесмена за місяць.

Серед потерпілих – представники агропідприємств і виробники вітчизняної продовольчої продукції.

Встановлено, що до незаконної діяльності чиновник залучив свого помічника і декількох посередників для передачі неправомірної вигоди.

Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали одного зі зловмисників на одержанні чергової суми грошей від підприємців.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення організатору оборудки та іншим її учасникам про підозру у вчиненні злочину.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ спільно з ДБР та за процесуального керівництва офісу генерального прокурора України.

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