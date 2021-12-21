СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3616716 +6029
Летальні випадки:
93608 +346
Одужали:
3357405 +18850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16532593 (+28652). Оновлено: 08:20 21.12.2021
Home / Світ / Європа / У Південній Осетії лавина накрила російських окупантів – військових шукають

У Південній Осетії лавина накрила російських окупантів – військових шукають

21/12/2021 23:49

У Південній Осетії (регіон Грузії, окупований Росією) під лавиною опинилися п’ятеро російських військовослужбовців. Трьом з них надали медичну допомогу, двох поки не знайшли.

Про це повідомили в пресслужбі Південного військового округу ЗС РФ, передає російська інформаційна агенція РБК.

Зазначається, що в трьох постраждалих стан легкого ступеня тяжкості.

Ще двох окупантів шукають південноосетинські рятувальники разом із російськими колегами.

За даними від влади самопроголошеного утворення, військові охороняли Рокський тунель на Транскавказькій автомагістралі. Лавиною накрило кабінку, в якій були люди.

Напередодні управління МНС Росії по Північній Осетії закрило рух по Транскавказькій магістралі для всіх видів транспорту через загрозу сходу лавин.

Транскавказька магістраль (Транскам) – одна з автомобільних доріг, що пов’язує Росію з окупованою Південною Осетією.

Читайте також:
Троє громадян України постраждали під час сходження лавини на Казбеку

Унікальних переглядів: 40
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Зеленський не виконав обіцянку Байдену”: представники влади заблокували результати конкурсу на голову САП

П’ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заблокували затвердження результатів конкурсу. Тим самим комісія не визначила переможця. Про це ввечері у вівторок, 21 грудня, пише сайт...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse