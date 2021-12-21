У Південній Осетії лавина накрила російських окупантів – військових шукають

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У Південній Осетії (регіон Грузії, окупований Росією) під лавиною опинилися п’ятеро російських військовослужбовців. Трьом з них надали медичну допомогу, двох поки не знайшли.

Про це повідомили в пресслужбі Південного військового округу ЗС РФ, передає російська інформаційна агенція РБК.

Зазначається, що в трьох постраждалих стан легкого ступеня тяжкості.

Ще двох окупантів шукають південноосетинські рятувальники разом із російськими колегами.

За даними від влади самопроголошеного утворення, військові охороняли Рокський тунель на Транскавказькій автомагістралі. Лавиною накрило кабінку, в якій були люди.

Напередодні управління МНС Росії по Північній Осетії закрило рух по Транскавказькій магістралі для всіх видів транспорту через загрозу сходу лавин.

Транскавказька магістраль (Транскам) – одна з автомобільних доріг, що пов’язує Росію з окупованою Південною Осетією.

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