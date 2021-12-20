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У Росії відбувся пікет проти війни з Україною

20/12/2021 11:56

У російському місті Кіров відбувся пікет проти російсько-української війни.

Про це інформує проєкт “Idel. Реалии”.

На акцію, організовану 18 грудня біля пам’ятника більшовику Сергію Кірову, зібралися кілька активістів.

Вони розгорнули плакати із написами російською та англійською мовами – “Нет войне, Путину нет” (“Ні війні, Путіну ні”), “Руки прочь от Украины” (“Руки геть від України”) та “War is over, if you want it” (“Війна завершена, якщо ти хочеш цього”). Останній слоган – це рядок із пісні Джона Леннона “Happy Xmas”.

Люди “закликали Кремль не починати війну проти України”.

Учасники також тримали прапори України та Російської Федерації.

Вчитель Сергій Дядькін розповів, що його родичі часто дивляться російське телебачення і там розповідають про “війну, яка насувається”.

“Відчувається, що путінські ЗМІ знову нагнітають шовіністську істерію, як це було під час окупації Криму в 2014 році. Міщани із середньої смуги Росії не знають, що таке війна. Їм видається, що в нас після Другої світової весь час “мирне небо” над головою. А те, що Росія в пострадянський період вела війни в Чечні, Грузії, Україні, Сирії забувається. Україна завжди була, є і буде найближчою і дружньою для мислячих і совісних росіян”, – вважає Дядькін, який був одним із організаторів антивоєнної акції.

Зазначається, що деякі люди, що проходили повз пікетувальників, реагували на акцію неоднозначно. Більшість не підтримувала її, хтось плював у бік активістів, інші ображали та матюкалися.

“Старші мешканці Кірова, які були проти акції, закликали “стерти Україну з лице землі”, а протестувальникам пропонували “не соромити себе”. Активісти не реагували на провокації та говорили про взаємоповагу та ввічливість”, – йдеться в повідомленні.

Акція тривала близько години, поліція не перешкоджала її проведенню, адже вона була погоджена з місцевою владою. Вперше для цього не потрібно було рішення суду.

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