У Білій Церкві вмикатимуть Вічний вогонь у парку Слави лише в пам’ятні дати

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У місті Біла Церква Київської області відключать Вічний вогонь на території парку Слави, його планують запалювати виключно на пам’ятні дати. Також заплановано зробити світлову інсталяцію на місці вогню.

Про це повідомила пресслужба міської ради. Зазначається, що таке рішення було ухвалено на засіданні виконавчого комітету міської ради 15 грудня.

Мер міста Геннадій Дикий пояснив, що наразі, при існуючій ціні газу, горіння Вічного вогню обходитиметься громаді орієнтовно у 1,5 мільйони гривень на рік.

“Враховуючи сучасні освітлювальні технології та із залученням відповідних спеціалістів, ми створимо світлову інсталяцію, яка буде повністю імітувати вогонь”, – наголосив Дикий.

Він доручив провести такі заходи вже на початку наступного року.

Відтак, для раціонального використання коштів територіальної громади, Вічний вогонь на території парку Слави буде запалюватися на пам’ятні дати відповідного року:

День визволення Білої Церкви від нацистських загарбників – 4 січня;

День пам’яті та примирення – 8 травня;

День перемоги над нацизмом – 9 травня;

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні – 22 червня;

початок Другої світової війни – 1 вересня;

Завершення Другої світової війни –2 вересня;

День визволення України від нацистських загарбників – 28 жовтня.

Додамо, що схожі рішення про “вимкнення” Вічного вогню також ухвалили мерії Житомира та Хмельницького.

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