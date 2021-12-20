ДПС скасує рішення про донарахування “Сінево” 1,1 млрд грн податків, – Гетманцев

Державна податкова служба скасує рішення щодо донарахування компанії “Сінево” 1,1 млрд грн податків.
Про це заявив нардеп від “Слуги народу”, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає “Інтерфакс-Україна”.
Зазначається, під час планової перевірки відбулася дискомунікація між податківцями і платником податків.
“Тому ухвалили рішення скасувати результати акту в цій частині та направити на додаткову перевірку… Платник податків погодився на таку концепцію”, – наголосив Гетманцев.
Напередодні податкова донарахувала “Сінево” податків на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС прийняли після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів.
“Сінево Україна” входить до європейської мережі лабораторій компанії Synevo і є частиною шведського медичного холдингу Medicover. Зараз мережа складається з 330 відділень у 140 населених пунктах по всій Україні.
За 2020 рік компанія сплатила близько 267 млн грн різних податків і зборів.
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