Оголосили лавреатів премії “Книга року ВВС-2021”. Переможець – ветеран АТО

BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2021, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку.
Церемонія відбулася в п’ятницю, 17 грудня.
Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті, пише ВВС.
Книгою року BBC – 2021 став роман “Хто ти такий?” Артема Чеха, видавництво “Меридіан Черновіц”.
Чех з травня 2015 по липень 2016 років був солдатом Збройних сил України, служив на посадах старшого стрільця та навідника БТР.
Премію у номінації Книга року ВВС – Есеїстика – 2021 здобула збірка есеїв Андрія Содомори “Про що писати…”, видавництво “Апріорі”.
У номінації Дитяча книга року BBC – 2021 перемогла книга Петра Яценка “Союз Радянських речей”, видавництво “Портал”.
Перемогу у конкурсі читацьких рецензій “Читач року – 2021” здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки “Три лини для Марії”, який увійшов до короткого списку Книги року BBC – 2021. У подарунок Людмила отримала електронну книжку Kindle.
Журі конкурсу:
Читайте також:
Переможцем премії “Книга року BBC 2020” став ветеран АТО Сайгон
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!