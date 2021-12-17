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Оголосили лавреатів премії “Книга року ВВС-2021”. Переможець – ветеран АТО

17/12/2021 20:20

BBC News Україна оголосила переможців премії Книга року BBC-2021, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку.

Церемонія відбулася в п’ятницю, 17 грудня.

Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті, пише ВВС.

Книгою року BBC – 2021 став роман “Хто ти такий?” Артема Чеха, видавництво “Меридіан Черновіц”.
Чех з травня 2015 по липень 2016 років був солдатом Збройних сил України, служив на посадах старшого стрільця та навідника БТР.

Премію у номінації Книга року ВВС – Есеїстика – 2021 здобула збірка есеїв Андрія Содомори “Про що писати…”, видавництво “Апріорі”.

У номінації Дитяча книга року BBC – 2021 перемогла книга Петра Яценка “Союз Радянських речей”, видавництво “Портал”.

Перемогу у конкурсі читацьких рецензій “Читач року – 2021” здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки “Три лини для Марії”, який увійшов до короткого списку Книги року BBC – 2021. У подарунок Людмила отримала електронну книжку Kindle.

Журі конкурсу:

  • Віра Агеєва, професор, Національний університет “Києво-Могилянська академія”;
  • Віталій Чепинога, блогер;
  • Вадим Карп’як, телеведучий;
  • Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР;
  • Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.

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