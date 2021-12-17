Ексглаву Дніпропетровської ОДА Удода взяли під варту з альтернативою застави в мільйон

Євген Удод, фото пресслужби Криворізької міської ради

Колишнього очільника Дніпропетровської обласної ради Євгена Удода взяли під варту із правом внесення застави понад 1 мільйон гривень у справі про зловживання владою та погрозах убивством.

Про реалізацію в п’ятницю, 17 грудня, повідомили пресслужби Національної поліції в Дніпропетровській області, обласної прокуратури, а джерело “Української правди” в правоохоронних органах назвало ім’я фігуранта справи.

“За даними слідства, будучи очільником обласної ради, посадовець незаконно прийняв рішення про передачу у власність приватного підприємства понад 500 державних трансформаторних підстанцій в обхід процедури приватизації та винесення питання на розгляд депутатам обласної ради. Об’єкти вартістю понад 9,7 млн грн вибули з власності територіальної громади на користь приватних осіб. Відповідно приватна компанія отримала необґрунтоване право на придбання майна, а також знижку при його купівлі”, – йдеться в повідомленні.

Нині підозрюваний обіймає посаду першого заступника голови Криворізької міської ради Юрія Вілкула.

На цій посаді, за версією слідчих, він погрожував працівникам убивством, аби вони не розказали про його незаконні дії та підписали завідомо неправдиві офіційні документи.

Прокуратура заявила, що не згодна із сумою застави, обраною судом – 1 мільйон 135 тисяч гривень, і подасть апеляцію.

Слідством керують представники департаменту стратегічних розслідувань Дніпропетровської області.

“УП” нагадала, що Удод очолював Дніпропетровську обласну раду з червня 2010 по грудень 2015 року. Його обрали від “Партії регіонів”.

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