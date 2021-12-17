У Херсоні ДБР затримало поліцейського на хабарі в ₴100 тисяч. ВІДЕО

Фото: "Новинарня"

У Херсоні правоохоронці затримали виконувача обов’язків начальника сектору кримінальної поліції Каховського райвідділу поліції в області, який вимагав хабар у працівника підприємства.

Про це в п’ятницю, 17 грудня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, у листопаді 2021 року поліцейський виїхав на виклик на державне підприємство, де зі складу елеватора зникли пестициди вартістю більше ніж 240 тисяч гривень.

У скоєнні злочину він запідозрив одного з працівників та запропонував йому “вихід із ситуації”.

За 100 тисяч гривень правоохоронець обіцяв не вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а отже не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності.

Гроші правоохоронець хотів отримати якнайшвидше.

16 грудня працівники ДБР затримали в. о. начальника сектору кримінальної поліції в одному з місцевих магазинів після одержання всієї суми хабаря.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Як інформувала “Новинарня“, на Одещині на хабарі викрили начальника одного із відділів поліції головного управління Нацполіції у його перший робочий день на посаді.

Читайте також:

ДБР затримало на хабарі заступника гендиректора “Спецтехноекспорту”. Укроборонпром зреагував