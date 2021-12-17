50% українців кажуть, що готові чинити опір, якщо Росія нападе на їхнє місто чи село, – соціологія

Ілюстративне фото: оператор ССО під час навчань

50,2% українців заявили, що чинитимуть опір, якщо російська армія нападе на їхнє місто або село. Зокрема 33,3% готові чинити збройний опір.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опублікованого в п’ятницю, 17 грудня.

Так, у західних областях 60,5% респондентів сказали, що чинитимуть опір, у центральних — 52,2%, у південних і східних — 43% і 37,2% відповідно.

33,3% українців готові чинити збройний опір, а 21,7% готові опиратися іншими способами — виходити на демонстрації, протести, марші, бойкоти, страйки.

Водночас 14,8% заявили, що у разі нападу хочуть виїхати в інший регіон України, а 9,3% — планують виїхати за кордон. Нічого б не робили 18,6% опитаних, а 12,1% поки не знають, як би вчинили.

Соціологи згадують, що проводити схоже опитування у вересні 2015 року. Тоді 23,8% респондентів сказали, що у разі нападу чинитимуть збройний опір, а 28,6% — опиратимуться шляхом участі в акціях громадянського опору. Загалом про готовність чинити опір заявили 52,4%.

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