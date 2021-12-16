YouTube видалив новий канал Russia Today німецькою мовою

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Відеохостинг YouTube одразу видалив новий канал RT DE-RT auf Sendung, створений для передачі ефіру запущеного німецького мовлення RT.

Як інформує “Интерфакс” в четвер, 16 грудня, рішення ухвалене у зв’язку з раніше допущеними власником каналу порушеннями правил спільноти.

“У YouTube є чіткі правила спільноти, в яких йдеться про те, що дозволено на платформі. Канал RT DE був видалений з YouTube у вересні за порушення наших умов використання. Якщо канал видалений, власник каналу не може використовувати, володіти або створювати будь-які інші канали YouTube.Тому канал RT auf Sendung також був видалений за порушення умов використання YouTube, а саме за обхід раніше накладених обмежень”, – повідомили в пресслужбі Google.

Нагадаємо, наприкінці вересня адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала два канали Russia Today, що мовлять німецькою мовою. Канали були видалені без можливості відновлення через порушення правил і поширення неправдивої інформації про COVID-19.

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