Росія провела навчання у Чорному морі та окупованому Криму

Фото: structure.mil.ru

Російські окупанти провела в анексованому Криму спільні навчання винищувачів і бомбардувальників морської авіації з розрахунками берегового протикорабельного ракетного комплексу “Бастіон” зі знищення морської навчальної цілі у Чорному морі.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на пресслужбу міністерства оборони РФ.

За легендою навчань, в акваторії Чорного моря виявили надводний корабель умовного противника з групою диверсантів на борту. У ролі корабля умовного супротивника виступав екіпаж сторожового корабля “Ладний”.

Для виконання завдання з комбінованого знищення цілі у повітря було піднято чергову групу літаків зі складу морської авіації та ППО ЧФ, а розрахунки БПКРК “Бастіон”, дислоковані на території окупованого півострова Крим, здійснили марш у позиційний район та приготували ракетні комплекси до застосування.

На першому етапі навчання екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ та фронтових бомбардувальників Су-24М відпрацювали захід на бойовий курс із нанесенням навчальних ракетних та бомбових ударів по надводній цілі, йдеться у повідомленні.

На другому етапі розрахунки комплексу “Бастіон” взяли корабель супротивника в супровід, привели установку до бою та відпрацювали алгоритм дій щодо завдання ракетних ударів по умовній цілі методом електронних пусків.

У навчанні брали участь понад 200 військовослужбовців, чотири літаки Су-30СМ, два Су-24М та дивізіон БПКРК “Бастион” зі складу ракетно-артилерійського з’єднання ЧФ.

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