Російські окупанти на Донбасі поранили українського воїна

Станом на 17:00 четверга, 16 грудня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій поранення отримав один воїн Збройних сил України.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Золотого-4 та Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний“, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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