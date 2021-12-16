Російські окупанти на Донбасі поранили українського воїна

Станом на 17:00 четверга, 16 грудня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій поранення отримав один воїн Збройних сил України.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Золотого-4 та Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний“, – йдеться в повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
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