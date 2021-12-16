Рада в першому читанні підтримала криміналізацію проявів антисемітизму

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає введення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
За таке рішення проголосували 300 народних депутатів на засіданні парламенту в четвер, 16 грудня.
Документ пропонує внести відповідні зміни до статі 161 Кримінального кодексу, щоб реалізувати положення Закону Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.
Якщо закон ухвалять у цілому, то прояви антисемітизму каратимуться штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
У вересні Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Документ дає визначення антисемітизму, вказує його основні прояви, встановлює заборону антисемітизму та його проявів.
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