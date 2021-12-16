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На фронті за добу нарахували дев’ять обстрілів, ЗСУ – без втрат

16/12/2021 08:41

Протягом минулої доби, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

П’ять із них – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

В районі Шумів російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

В бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Біля Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.

Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Станом на 7 годину ранку, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – наголошують у штабі.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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