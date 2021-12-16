На фронті за добу нарахували дев’ять обстрілів, ЗСУ – без втрат

Протягом минулої доби, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.
П’ять із них – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
В районі Шумів російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
В бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
Біля Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.
Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Станом на 7 годину ранку, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – наголошують у штабі.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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