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Федоров розповів, за якою моделлю проведуть перепис населення

16/12/2021 10:08

Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що перепис населення України в 2023 році проведуть за новою моделлю: частково – онлайн, а частково – по-старому.

Про це він розказав у інтерв’ю “BBC News Україна”.

На початковому етапі планується провести верифікацію даних в усіх базових реєстрах та прибрати інформацію, що повторюється. Це дасть змогу зрозуміти реальну ситуацію, скільки людей в країні.

На другому етапі почнеться власне перепис.

“У вас буде змога зареєструватися на порталі. Та інформація, яка може підтягнутися з реєстрів, вона вже буде підтягнута, щоб ви її наново не заповнювали. Та інформація, якої буде не вистачати, – ви зможете її додати”, – пояснив Федоров.

Тих, хто не захоче проходити перепис в інтернеті, опитають по-старому.

“Третій етап – переписники офлайн комунікують і ходять по домівках. Але це для тих, хто не переписався онлайн. Зараз не буду деталізувати, тому що ми над цим ще працюємо. Кількість переписників буде набагато меншою за рахунок активного онлайн-раунду”, – розказав Федоров.

Нагадаємо, що перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців “переписували” ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік, але після цього його шість разів переносили.

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