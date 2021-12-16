Архів національної пам’яті отримав ₴100 млн на реконструкцію будівлі

Будівля на Пухівській, 7 (корп. 5) у Києві, надана Нацбанком для Архіву національної пам'яті

Архів національної пам’яті отримав сто мільйонів гривень на реконструкцію наданого йому приміщення, розташованого на лівому березі Києва на вул. Пухівській, 7.

Про це в четвер, 16 грудня, повідомив директор архіву Ігор Кулик у фейсбуці.

Зазначається, що це рішення затверджене в новому держбюджеті і опубліковане на сайті Верховної Ради.

“Команда Архіву національної пам’яті радіє, що нарешті будівництво зрушить із мертвої точки, на якій стояло майже два роки. Ми довели, що навіть не маючи документів та фінансування на реконструкцію, можемо робити великі освітні проєкти, допомагати українцям відновлювати історії своїх родин, а репресованим радянською владою – відновити свої чесні імена”, – написав Кулик.

Він подякував урядові, парламенту та Українському інституту національної пам’яті “за розуміння важливості створення Архіву національної пам’яті – найбільшого архіву репресивних органів у Європі”.

“Але передусім команда Архіву висловлює вдячність людям, які підтримували нас – інформаційно, відвідуючи екскурсії та заходи, підписуючи звернення щодо відновлення реконструкції. Переконані, саме видима підтримка та бажання українців мати Архів національної пам’яті стали важливим аргументом для повернення фінансування”, – зазначив Ігор Кулик.

Передісторія

Торік ухвалений Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік не передбачав коштів на будівництво Архіву національної пам’яті.

Реконструкція приміщення на Пухівській, 7, яка була надана Архіву Кабміном, “стояла на паузі” з квітня 2020 року.

Тоді директор Архіву Ігор Кулик заявляв, що “нуль у бюджеті на 2021 рік – це не вирок нашій інституції“. Він наголошував, що команда продовжить активно працювати, створювати нові просвітницькі продукти та допомагати українцям знаходити інформацію про репресованих родичів в архівах.

Рішення про створення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті Кабінет Міністрів України ухвалив у грудні 2016 року.

Згодом уряд передав УІНП приміщення площею понад 11 тис. кв. м у Києві (вул. Пухівська, 7, корпус №5) для облаштування архіву інституту, площу якого після реконструкції можна збільшити до 18 тис. кв. м.

Концепцію реконструкції будівлі представили в липні 2020 року. Тоді директор Архіву Ігор Кулик заявив, що загальна вартість реконструкції, яка має тривати кілька років, становить 680 млн гривень, із них 400 млн гривень – будівельні роботи, 250 млн гривень – на обладнання.

Після її завершення туди перевезуть матеріали репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 роки. Загалом планують зібрати чотири мільйони справ служб радянської міліції, прокуратури, судів, НКВС, КДБ, міністерства оборони, прикордонників.

Архів має стати найбільшим на пострадянському просторі.

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