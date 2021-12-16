2021 рік став рекордним за кількістю затриманих журналістів у світі, – Репортери без кордонів

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Станом на 1 грудня у всьому світі були затримані 488 журналістів і працівників ЗМІ. Це найбільша кількість з 1995 року, коли міжнародна організація “Репортери без кордонів” почала публікувати свої щорічні звіти.

Про це четвер, 16 грудня, інформує “Детектор медіа”.

Загалом кількість медійників, затриманих у зв’язку з їхньою роботою, зросла на 20% у порівнянні з 2020 роком.

Зростання пов’язане з репресіями проти ЗМІ у Білорусі, М’янмі, та КНР (Гонконг).

Найбільше ув’язнених журналістів у Китаї – 127, далі йдуть М’янма (53) та В’єтнам (43).

У 2021 році було вбито 46 працівників ЗМІ, що “є найнижчою цифрою” з 1995 року.

Країнами, де загинули найбільше журналістів стали Мексика (7) і Афганістан (6). Більшість нападів на репортерів в Афганістані здійснили місцева філія угруповання “Ісламська держава” або “Талібан”.

За даними “Комітету захисту журналістів” (CPJ), станом на 1 грудня у світі залишалися ув’язненими 293 журналісти.

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