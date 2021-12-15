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З 15 грудня змінилися правила в’їзду до Польщі

15/12/2021 19:23

Від 15 грудня починають діяти зміни щодо перетину кордону для громадян, що прибувають до Польщі з-поза меж Європейського союзу, в тому числі з України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

“Під час перетинання кордону, крім сертифіката про вакцинацію, громадяни мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи від часу, коли цей тест було зроблено”, – йдеться в повідомленні.

Ця вимога не стосується:

  • учнів, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні
  • опікунів, що їх супроводжують
  • дітей, які відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

Додамо, що Польща відкрила кордони для українських туристів 9 вересня цього року, звільнивши від обов’язку перебувати на карантині тих осіб, хто вакцинований від COVID-19 чи перехворів.

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