УЗ запустила продаж квитків ще через два месенджери

“Укрзалізниця” запустила продаж квитків ще через два месенджери – Facebook Messenger і Apple Messages для бізнесу. За їх допомогою них також можна повернути куплений квиток, подивитися розклад поїздів тощо.
Про це повідомляє в середу, 15 грудня, офіційний сайт УЗ.
Зазначається, що запущено офіційні чат-боти “Укрзалізниці” в Facebook Messenger і Apple Messages для бізнесу на додачу до запущених раніше Viber і Telegram.
За словами керівника пасажирського напрямку УЗ Олександра Перцовського, “Укрзалізниця” стала одним з українських першопрохідців, які налагодили офіційну підтримку своїх клієнтів в Apple Messages для бізнесу.
“Що стосується Facebook Messenger, то це вже звичний для наших пасажирів канал спілкування з “Укрзалізницею”, але тепер він стає ще функціональнішим, адже можна прямо з Facebook замовити собі квиток і ланчбокс в дорогу”, – додав він.
У месенджерах можна купити квитки на всі поїзди далекого сполучення і швидкісні поїзди “Інтерсіті+”, повернути раніше куплені квитки, дивитися розклад рейсів і онлайн-таблицю станцій, а також перевіряти, на яку платформу прибуває поїзд.
Крім того, куплені квитки можна додавати в гаманці в Apple Wallet і Google Pay.
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