Суд у Берліні дав довічне російському агенту Красікову, який застрелив чеченського командира: до чого тут Україна

Вадим Красиков, він же "Соколов"

Вищий земельний суд Берліна засудив до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення росіянина Вадима Красікова (Соколова), обвинуваченого в убивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі влітку 2019 року.

Як передає “Новинарня“, про такий вирок суду в середу, 15 грудня, повідомляє Spiegel.

Як стало відомо, в серпні 2019 року Красіков прибув до Берліна через Францію та Польщу з підробленим паспортом на ім’я Вадима Соколова, вистежив Хангошвілі та застрелив його в парку.

На початку грудня федеральна прокуратура Німеччини заявила, що вважає доведеною провину 56-річного Красікова та попросила суд дати йому довічний термін.

Генеральний прокурор Ніколаус Форшнер висловив упевненість у тому, що вбивство було скоєно за політичними мотивами на замовлення російських державних відомств і що Вадим К. пов’язаний із ФСБ Росії, передає “Німецька хвиля”.

Красікова бачили свідки, його зафільмували камери спостереження, а його маршрут був відновлений за допомогою SIM-карти, яку знайшли в його телефоні.

Представник обвинувачення зазначив, що Хангошвілі воював проти російської армії у Другій чеченській війні у 2000-2004 роках. Тому Москва розглядала його як ворога й розпорядилася щодо вбивства.

Судовий розгляд у Берліні тривав близько 14 місяців. За цей час було допитано майже 50 свідків.

Слідчі дії тривали зокрема і в Україні.

Вбивство Хангошвілі й допомога України в розслідуванні

Після чеченської війни Зелімхан Хангошвілі багато років працював у Грузії та в Україні. Він виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році в Грузії на нього було вчинено черговий замах.

Чоловік був убитий 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. Росія раніше оголосила його у розшук за обвинуваченням у тероризмі.

Імовірний вбивця Хангошвілі був затриманий у Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім’я Вадима Соколова. За інформацією видання The Insider, насправді це – пов’язаний зі структурами ФСБ Вадим Красіков, якого Росія оголошувала у розшук через Інтерпол у 2014 році.

Федеральна прокуратура Німеччини та Федеральне відомство у кримінальних справах ФРН у червні 2020 року вийшли на слід другого ймовірного учасника вбивства Хангошвілі – росіянина з паспортом на ім’я Романа Давидова. The Insider з’ясував, що його справжнє ім’я – Роман Дем’янченко, у минулому він був співробітником ФСБ, оперативником підрозділу “Вимпел”.

Надалі підсудного Красікова впізнав один із його родичів, який проживає в Україні.

За даними джерел Der Spiegel, нові докази, знайдені в Харкові під час обшуку в будинку тещі Вадима Красикова, були передані правоохоронним органам Німеччини. Видання отримало деякі документи та фотографії, серед них – свідоцтво про шлюб на ім’я Вадима Красікова.

На одному з фото, де Красікова зазнімкували на пляжі в майці, видно велике татуювання на його лівому плечі. Воно повністю ідентичне татуюванню, сфотографованому поліцейськими на плечі т. зв. “Вадима Соколова”. У німецьких обвинувальних актах, а також у поліцейському досьє з описом арештованого “Соколова” згадується друге татуювання – змія на правій руці, його також частково видно на фото Красікова на пляжі.

Також журналісти знайшли докази того, що ФСБ забезпечила дружину та доньку “Соколова” новими паспортами й відправила їх до Криму.

Журналісти припустили, що номер, з яким зв’язувався у Росії Вадим Красіков, міг належати одному з його керівників з групи “Вимпел” – Євгену Єрошкіну, колишньому високопосадовцю спецпризначення ФСБ.

Як інформувала “Новинарня“, в грудні 2019 року Німеччина ухвалила рішення про видворення двох працівників російського посольства після того, як стало зрозуміло, що Росія не співпрацює зі слідством у справі про вбивство Зелімхана Хангошвілі.

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