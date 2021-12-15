Греція вимагатиме ПЛР-тест від усіх мандрівників

Греція вимагатиме від усіх іноземців, зокрема з країн ЄС, надати ПЛР-тест на коронавірус, зроблений протягом 48 годин до прибуття.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.
Ця вимога набуває чинності з 6-ї ранку 19 грудня.
Рішення Греції – частина зусиль уряду в боротьбі з пандемією коронавірусу на тлі занепокоєння щодо нового штаму Омікрон, заявило міністерство.
Греція наразі продовжує фіксувати високий щоденний приріст нових випадків коронавірусу, а також велику кількість нових госпіталізацій та смертей, пов’язаних з пандемією.
Європейська комісія заявила сьогодні, що країни мають заздалегідь повідомляти органи ЄС про зміни у правилах подорожей.
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