У Туреччині помер український моряк, – ЗМІ

У Туреччині внаслідок отруєння помер український моряк, що працював на вантажному судні.
Про це інформує видання Milliyet.
28 листопада громадянин України Максим Стовба начебто випив горілку і дезінфекційний засіб. Його доставили до порту Самсуна, а потім – у лікарню.
Чоловік перебував у комі.
Незважаючи на втручання лікарів реанімаційного відділення медзакладу та вжиті заходи для його порятунку, Стовба помер увечері 12 грудня.
Моряк працював на іноземному вантажному судні, яке доставляло пшеницю з Росії до Туреччини.
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