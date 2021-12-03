Рада Європи ініціює рідкісну санкційну процедуру щодо Туреччини

Осман Кавала. Фото: Reuters

Рада Європи ініціювала рідкісну процедуру притягнення до відповідальності проти Туреччини через відмову Анкари звільнити бізнесмена та філантропа Османа Кавалу, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини негайно це зробити.

Про це в п’ятницю, 3 грудня, інформує Reuters.

Процедура в підсумку може призвести до позбавлення Туреччини права голосу в Раді Європи або навіть до припинення її членства.

За відповідне рішення у четвер, 2 грудня, проголосував Комітет міністрів Ради Європи, який складається з постійних представників 47 країн-членів.

Рада Європи попросила Анкару подати свою думку у справі до 19 січня 2022 року. За два дні до цього в Туреччині заплановане наступне судове засідання у справі Кавали.

Минулого тижня турецький суд постановив залишити Кавалу у в’язниці, продовживши його чотирирічне ув’язнення без винесення обвинувального вироку, пише “Європейська правда”.

Кавала перебуває в ув’язненні з 2017 року за звинуваченням у спробі повалити уряд через його участь в протестах 2013 року. У лютому Кавала був виправданий за звинуваченням, пов’язаним з протестами, але через кілька годин знову заарештований за звинуваченням у шпигунстві.

Європейський суд з прав людини у 2019 році вимагав негайного звільнити його, заявивши, що у турецької влади немає достатніх підстав підозрювати, що він скоїв злочин.

Міністерство закордонних справ Туреччини закликало Раду Європи утриматися від подальшого розгляду справи та поважати незалежність турецької судової влади.

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