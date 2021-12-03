СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3477649 +13777
Летальні випадки:
87566 +509
Одужали:
3018620 +22893
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16009215 (+46506). Оновлено: 08:12 03.12.2021
Home / Світ / Рада Європи ініціює рідкісну санкційну процедуру щодо Туреччини

Рада Європи ініціює рідкісну санкційну процедуру щодо Туреччини

03/12/2021 13:10

Рада Європи ініціювала рідкісну процедуру притягнення до відповідальності проти Туреччини через відмову Анкари звільнити бізнесмена та філантропа Османа Кавалу, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини негайно це зробити.

Про це в п’ятницю, 3 грудня, інформує Reuters.

Процедура в підсумку може призвести до позбавлення Туреччини права голосу в Раді Європи або навіть до припинення її членства.

За відповідне рішення у четвер, 2 грудня, проголосував Комітет міністрів Ради Європи, який складається з постійних представників 47 країн-членів.

Рада Європи попросила Анкару подати свою думку у справі до 19 січня 2022 року. За два дні до цього в Туреччині заплановане наступне судове засідання у справі Кавали.

Минулого тижня турецький суд постановив залишити Кавалу у в’язниці, продовживши його чотирирічне ув’язнення без винесення обвинувального вироку, пише “Європейська правда”.

Кавала перебуває в ув’язненні з 2017 року за звинуваченням у спробі повалити уряд через його участь в протестах 2013 року. У лютому Кавала був виправданий за звинуваченням, пов’язаним з протестами, але через кілька годин знову заарештований за звинуваченням у шпигунстві.

Європейський суд з прав людини у 2019 році вимагав негайного звільнити його, заявивши, що у турецької влади немає достатніх підстав підозрювати, що він скоїв злочин.

Міністерство закордонних справ Туреччини закликало Раду Європи утриматися від подальшого розгляду справи та поважати незалежність турецької судової влади.

Читайте також:
Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу проти Грузії в ЄСПЛ

Унікальних переглядів: 83
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Державне оборонне замовлення виконане на 85%, – Резніков

Державне оборонне замовлення станом на початок грудня виконано на рівні 85%. Як передає “Укрінформ”, про це в п’ятницю, 3 грудня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse