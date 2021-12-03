Рада Європи ініціює рідкісну санкційну процедуру щодо Туреччини

Рада Європи ініціювала рідкісну процедуру притягнення до відповідальності проти Туреччини через відмову Анкари звільнити бізнесмена та філантропа Османа Кавалу, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини негайно це зробити.
Про це в п’ятницю, 3 грудня, інформує Reuters.
Процедура в підсумку може призвести до позбавлення Туреччини права голосу в Раді Європи або навіть до припинення її членства.
За відповідне рішення у четвер, 2 грудня, проголосував Комітет міністрів Ради Європи, який складається з постійних представників 47 країн-членів.
Рада Європи попросила Анкару подати свою думку у справі до 19 січня 2022 року. За два дні до цього в Туреччині заплановане наступне судове засідання у справі Кавали.
Минулого тижня турецький суд постановив залишити Кавалу у в’язниці, продовживши його чотирирічне ув’язнення без винесення обвинувального вироку, пише “Європейська правда”.
Кавала перебуває в ув’язненні з 2017 року за звинуваченням у спробі повалити уряд через його участь в протестах 2013 року. У лютому Кавала був виправданий за звинуваченням, пов’язаним з протестами, але через кілька годин знову заарештований за звинуваченням у шпигунстві.
Європейський суд з прав людини у 2019 році вимагав негайного звільнити його, заявивши, що у турецької влади немає достатніх підстав підозрювати, що він скоїв злочин.
Міністерство закордонних справ Туреччини закликало Раду Європи утриматися від подальшого розгляду справи та поважати незалежність турецької судової влади.
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