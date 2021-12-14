Рада дозволила допуск іноземних військ для навчань на території України в 2022 році

Парламент проголосував за рішення президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на українську територію для участі в багатонаціональних навчання у 2022 році.
За таке рішення проголосували 318 депутатів пыд час засідання у вівторок, 14 грудня.
Зокрема, йдеться про 10 багатонаціональних навчань за участі 21 000 військових ЗСУ і 11 500 військових країн НАТО та інших держав:
За ухвалення документу виступили всі політсили, крім ОПЗЖ. Нестор Шуфрич заявив, що потрібно було за нього голосувати пізніше, після “зняття напруги” на кордонах, “щоб не провокувати”.
Нагадаємо, що аналогічні документи Верховна Рада ухвалює щороку.
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