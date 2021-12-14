Рада дозволила допуск іноземних військ для навчань на території України в 2022 році

Фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

Парламент проголосував за рішення президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на українську територію для участі в багатонаціональних навчання у 2022 році.

За таке рішення проголосували 318 депутатів пыд час засідання у вівторок, 14 грудня.

Зокрема, йдеться про 10 багатонаціональних навчань за участі 21 000 військових ЗСУ і 11 500 військових країн НАТО та інших держав:

Об’єднані Зусилля – 2022″

“Світла Лавина – 2022”

“Кленова Арка – 2022”

“Вікінг – 2022”,

українсько-американських “Репід Трайдент – 2022” та “Сі Бриз – 2022”,

українсько-британські “Козак Мейс – 2022”,

багатонаціональні українсько-польські “Сільвер Сейбер – 2022”,

українсько-румунські навчання “Ріверайн – 2022”.

За ухвалення документу виступили всі політсили, крім ОПЗЖ. Нестор Шуфрич заявив, що потрібно було за нього голосувати пізніше, після “зняття напруги” на кордонах, “щоб не провокувати”.

Нагадаємо, що аналогічні документи Верховна Рада ухвалює щороку.

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