Проїзд у Kyiv Boryspil Express подорожчав

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Вартість проїзду в Kyiv Boryspil Express, що курсує між Центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом “Бориспіль”, зросла до 100 гривень.

Про це інформує сайт Avianews.

В “Укрзалізниці” зростання вартості проїзду обґрунтували появою комісійного збору під час оформлення квитків на цьому маршруті.

Його розмір становить 20 грн, і раніше він не застосовувався для поїздів Kyiv Boryspil Express.

На суму комісійного збору також збільшилася ціна дитячих квитків до аеропорту. Тепер вони коштують не 60 гривень, а 80 гривень.

Внаслідок таких змін ціна дорослого квитка в експресі зрівнялася з вартістю проїзду в автобусах Skybus, які курсують між Києвом та аеропортом Бориспіль.

В “Укрзалізниці” пообіцяли направити додаткові доходи від подорожчання квитків на вдосконалення системи продажу та інші цілі.

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