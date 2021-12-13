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УЗ запустила найдовший маршрут в Україні: 7 областей, 1806 км

13/12/2021 20:00

Укрзалізниця з 13 грудня запустила найдовший маршрут в Україні, що поєднує Донеччину та Закарпаття.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Потяг № 5/6 Маріуполь — Рахів сполучає 7 областей України із найдовшим пасажирським залізничним маршрутом завдовжки у 1806 км.

На маршруті передбачені зупинки у Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

Кінцева зупинка розташована у туристичному місті Рахові.

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