УЗ запустила найдовший маршрут в Україні: 7 областей, 1806 км

Фото: УЗ

Укрзалізниця з 13 грудня запустила найдовший маршрут в Україні, що поєднує Донеччину та Закарпаття. Про це повідомила пресслужба УЗ. Потяг № 5/6 Маріуполь — Рахів сполучає 7 областей України із найдовшим пасажирським залізничним маршрутом завдовжки у 1806 км. На маршруті передбачені зупинки у Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка розташована у туристичному місті Рахові. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук