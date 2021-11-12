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УЗ хоче перейменувати залізничну станцію “Татарів”

12/11/2021 10:51

“Укрзалізниця” повідомила про реновацію станції “Татарів” Івано-Франківської області та ініціює процедуру перейменування станції на “Татарів-Буковель”.

Про це повідомила пресслужба перевізника у п’ятницю, 12 листопада.

“Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту”, – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, реновація станції “Татарів” пов’язана з тим, що станція є географічно найближчою – 15 км або від 20 хвилин у дорозі – до урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

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