УЗ хоче перейменувати залізничну станцію “Татарів”

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“Укрзалізниця” повідомила про реновацію станції “Татарів” Івано-Франківської області та ініціює процедуру перейменування станції на “Татарів-Буковель”.

Про це повідомила пресслужба перевізника у п’ятницю, 12 листопада.

“Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту”, – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, реновація станції “Татарів” пов’язана з тим, що станція є географічно найближчою – 15 км або від 20 хвилин у дорозі – до урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

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