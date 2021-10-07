19 нових потягів планує запустити Укрзалізниця в 2022 році

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“Укрзалізниця” ввела у графік пасажирських поїздів на 2022 рік 19 нових поїздів та прискорила 49 пар поїздів сумарно на 58 годин на добу в обох напрямках.

Про це заявили в УЗ під час пресконференції у четвер, 7 жовтня.

Зазначається, що в основі призначення нових рейсів – побажання пасажирів, аналітика та туристичні тренди.

Так, у графіку на 2022 рік з’явився новий поїзд №5/6 сполученням Маріуполь – Ворохта, він буде найдовшим за протяжністю серед інших наявних – 1756 км у шляху прямування поїзда.

Водночас маршрут не буде найдовшим за часом у дорозі – з Маріуполя до Ворохти можна буде дістатися за 25 год 56 хв, зворотно – за 27 год 24 хв. Час курсування до Львова – 21 год замість 28 годин альтернативним рейсом.

Також вводяться наступні нові поїзди: №39/40 Київ – Рахів; №55/56 Київ – Яремче; №57/58 Київ – Ясіня; №59/60 Київ – Чоп; №149/150 Полтава – Чернівці; №52/51 Київ – Херсон; №751/752 Київ – Херсон; №76/75 Одеса – Рахів; №134/133 Миколаїв – Чернівці; №67/68 Маріуполь – Львів; №104/103 Київ – Маріуполь; №112/111 Київ – Авдіївка; №113/114 Львів – Бахмут; №793/794 Харків – Дніпро, Кривий Ріг; №795/796 Дніпро – Харків, Бахмут та ін.

Також із 2022 року прискоряться наступні поїзди:

№13/14 Київ – Солотвино (поїзд прямуватиме з Києва на 3 год 16 хв менше, назад – на 2 год 40 хв менше);

№77/78 Харків – Маріуполь (із Харкова на 2 год 5 хв швидше, назад – на 3 год 29 хв);

№84/83 Київ – Маріуполь (під час слідування з Києва він проведе в дорозі на 2 год 13 хв менше, з Маріуполя – на 1 год 24 хв менше).

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