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Наявна кількість російських військ біля кордонів не загрожує Україні, – Данілов

14/12/2021 17:58

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що ситуація на українсько-російському кордоні зараз контрольована. А наявна кількість особового складу військових угруповань Росії не становить загрози.

Про це він заявив під час презентації системи моніторингу користування надрами, повідомляє “Укрінформ” у вівторок, 14 грудня.

“Те, що сьогодні є, можу сказати, ми відслідковуємо ситуацію, вона перебуває під контролем. Навчання вони проводять постійно, інша справа, що раніше на це не так звертали увагу”, – сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що загалом загроза Україні з боку РФ існує ще з 2014 року.

Водночас Данілов зауважив, що нині кількість військовослужбовців РФ на кордоні не є загрозливою для України, а пересування техніки відбувається постійно.

У цьому контексті він додав, що українська сторона “нічого не відкидає”, а наша розвідка працює “дай Боже кожному”.

Секретар РНБО також розповів, що після нещодавньої розмови президентів України та США ситуація не змінилася й перебуває “в тій же стадії”

“Російська Федерація хоче підіймати планку, щоб з нею почали всі спілкуватися. Спілкування потрібне, але не за рахунок нашого суверенітету. Компроміс є можливим, але треба розуміти, що в будь-якого компромісу є межа, яку ми не можемо переступити”, – наголосив Данілов.

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