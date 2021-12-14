СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3570448 +7283
Летальні випадки:
91602 +387
Одужали:
3233009 +27130
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16333417 (+27241). Оновлено: 08:14 14.12.2021
Home / Війна / Звання Героя України посмертно отримав онколог Леонід Кіндзельський, що рятував ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Звання Героя України посмертно отримав онколог Леонід Кіндзельський, що рятував ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

14/12/2021 20:37

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави лікареві-онкологу, радіологові Леоніду Кіндзельському.

Про це інформує пресслужба офісу президента у вівторок, 14 грудня.

“За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку медичної науки, розробку і впровадження методів діагностики та лікування гострої променевої хвороби постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Кіндзельському Леоніду Петровичу – лікареві-онкологу, радіологові (посмертно)”, – йдеться у відповідному указі президента.

Леонід Кіндзельський був головним радіологом Міністерства охорони здоров’я УРСР у 1978-1986 роках. Після аварії на Чорнобильській АЕС займався лікуванням постраждалих.

“Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення. Його дуже добре знають чорнобильці, але не дуже добре про нього знають українці”, – зазначив Зеленський.

Кіндзельський першим зрозумів, чим відрізняється протокол лікування лейкозу кісткового мозку від лікування наслідків опромінення. Лікар почав робити операції за методикою Жоржа Мате: підсаджував донорський кістковий мозок внутрішньовенною ін’єкцією, не вбиваючи кістковий мозок постраждалого.

Такі відкриття позначилися на результатах лікування. Загалом 115 осіб із діагнозом “гостра променева хвороба” лікувалися у Кіндзельського. І лише один із цих пацієнтів помер.

“Із групи пожежників, які першими прибули до місця катастрофи на ЧАЕС та отримали особливо велику дозу опромінення, 13 ліквідаторів було відправлено на лікування до Москви, а 11 пацієнтів – у Київський інститут радіології та онкології до Леоніда Кіндзельського. У результаті в групі Кіндзельського вижили всі, а з другої групи – лише двоє”, – йдеться у повідомленні.

Однак, пізніше радянська влада заборонила лікареві проводити операції з підсадки донорського мозку, а згодом звільнила з посади головного радіолога.

Кіндзельський отримав значне опромінення під час своєї роботи та від цього багато хворів. Але продовжував працювати у відділі загальної онкології та хіміотерапії Київського НДІ онкології. Помер лікар у квітні 1999 року.

Як відомо, в Україні 14 грудня відзначають День ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Читайте також:
Помер перший директор Чорнобильської АЕС Брюханов, що був засуджений за вибух на електростанції

Унікальних переглядів: 46
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Звання Героя України посмертно отримав онколог Леонід Кіндзельський, що рятував ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави лікареві-онкологу, радіологові Леоніду Кіндзельському. Про це інформує пресслужба офісу президента у вівторок, 14 грудня. “За визначні...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse