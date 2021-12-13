У мережі оприлюднили доноси агентів на письменника Миколу Хвильового і його передсмертну записку

Центр досліджень визвольного руху з Архівом Служби безпеки України опублікували півсотню архівних документів зі справи українського письменника Миколи Хвильового (Микола Фітільов, 1893-1933 роки життя). Серед документів – чимало донесень агентів на письменника, а також листи і передсмертні записки.
13 грудня минає 128 років від народження Миколи Хвильового.
До збірки увійшли:
Радянські спецслужби завели справу-формуляр на Миколу Хвильового, додавши до анкети всього декілька відомостей: рік та місце народження, адреса, професія та прізвисько. Серед чекістів письменника називали “Вальдшнеп”, відповідно до назви роману Хвильового, пише “Історична правда”.
Прізвисько письменника говорить про те, що спецслужби стежили за його творчістю.
“Що роблять герої Хвильового — п’ють, розбещують, бігають за спідницями, їздять на автомобілях, жруть сенаторські та дитячі пайки, словом, нове міщанство з партквитками”, — йдеться в агентурному зведенні.
Агентів обурювало чимало творів письменника, зокрема й відома новела “Я (Романтика)”:
“Вся робота ЧК представлена, як чорний трибунал, що складається з садистів, які пригнічують інтелігента та змушують його вбити свою ж матір”.
Літературну дискусію, започатковану Миколою Хвильовим, чекісти не могли не взяти до уваги: нібито саме під час неї показалися “вуха войовничого націоналізму” митця. Донощика приголомшила назва статті Хвильового — “Московські задрипанки”, а ще більше — її зміст:
“Росія ж самостійна держава? Самостійна. От і ми самостійна…Не треба плутати нашого політичного союзу з літературою. Від російської літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше тікати”.
Доносили і на літературне об’єднання ВАПЛІТЕ (Вільну академію пролетарської літератури), до якого входив Микола Хвильовий. Членів ВАПЛІТЕ змусили завершити діяльність організації у 1928 році за “войовничий націоналізм”. Однак і після цього у ГПУ не переставали слідкувати за ваплітянцями, їхніми зборами на квартирах, читанням рукописів, спробами публікуватися в часописах.
Збірка документів містить особисті листи Хвильового, зокрема від його матері. У ньому йдеться про скрутне становище, в якому опинилася жінка, голод, вживання у їжу квіток акції, макуху та тирсу.
“Життя жахливе. І в голодовку такого не було. Деяких неможливо впізнати, обличчя опухлі, руки і ноги. Є що і помирають… Вибачте, що без марки. Не пам’ятаю, коли й гроші були”.
Відомо, що у 1933 році письменник відвідав південь України, де став свідком Голодомору.
13 травня 1933 року Микола Хвильовий застрелився у власній квартирі в будинку “Слово”, що у Харкові. Оточення письменника говорило про різні причини цього вчинку: арешт товариша Михайла Ялового, побачене в селі 1933 року, бар’єри, які не міг витримати інтелектуал, матеріальне становище.
Микола Хвильовий написав у передсмертній записці:
“Арешт Ялового — це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами?…Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя — ви й не уявляєте…”.
У день похорону письменника доноси не припинилися. У документах зі справи-формуляра збереглася записка, написана на частині аркушу, ймовірно, з блокноту. У ній йшлося про підслуханий зміст телеграми, якою запрошували на панахиду за письменником. Записка була адресована Володимиру Затонському — українському партійному діячу, виконавцю Голодомору (1932-1933), керівнику демонтажу мозаїк і фресок Михайлівського собору.
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