Штам “омікрон” може з’явитися в Україні цього тижня, – нарада в Зеленського

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За прогнозами Ради національної безпеки і оборони України, епідемічна ситуація в країні на свята має бути стабільною, проте новий штам коронавірусу “омікрон” може з’явитися в Україні цього тижня.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

“За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу “омікрон” може з’явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де його вже виявлено, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов”, – повідомляє пресслужба Банкової.

Зазначено, що у зв’язку з наближенням Різдвяних та новорічних свят було ухвалено відповідні накази МОЗ та головного державного санітарного лікаря з протиепідемічних заходів під час роботи гірськолижних курортів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, окремо також напрацьовано протиепідемічні заходи під час проведення великих масових заходів.

Також прем’єр зазначив, що нині критеріям виходу з “червоної” зони відповідає Вінницька область, тож буде розглянуто питання про її переведення у “жовту” зону.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що на сьогодні Україна подолала показник у 40% вакцинованих серед дорослого населення: з 14,1 млн громадян 12 млн отримали по два щеплення проти коронавірусу. Проте, за його словами, протягом останніх двох тижнів спостерігається зниження темпів вакцинації.

У цьому контексті президент Зеленський наголосив на необхідності активізації вакцинації та повідомив, що у січні 2022 року буде розширено список товарів та послуг, які можна буде придбати на 1 тис. грн, надану державою кожному українцю, який отримав повний курс щеплень.

“З 19 грудня повністю вакцинованим українцям буде нарахована 1 тисяча гривень. Вони зможуть витратити ці кошти на напрями, які найбільше постраждали від пандемії, – записатися в спортзал, піти в кінотеатр, музей або на концерт, купити квиток на потяг або літак, придбати книги. Водночас, дослухавшись до побажань наших громадян похилого віку, для яких важливою є підтримка здоров’я, зокрема в умовах пандемії, було ухвалено рішення додати до переліку доступних товарів ще й ліки”, – сказав глава держави.

Він висловив переконання, що такий крок збільшить кількість щеплень проти COVID-19 серед людей похилого віку, а також сприятиме лікуванню та профілактиці інших захворювань.

Наразі Міністерство цифрової трансформації доопрацьовує технічні можливості для того, щоб придбання ліків за передбачені за щеплення кошти стало доступним із січня наступного року.

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