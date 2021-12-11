Світовий банк надає Україні $150 млн на вакцинацію проти “ковіду”

Світовий банк схвалив виділення Україні 150 мільйонів доларів на допомогу з вакцинацією проти COVID-19.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

“Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні». Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України”, – сказано в повідомленні.

Як зазначається, 120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20 відсотків населення. Це також дасть змогу 10-ти мільйонам осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19.

Решта 30 млн доларів будуть скеровані на фінансування інших аспектів кампанії з вакцинації, як-от інформаційні технології, комунікацію з громадськістю, посилення спроможності, а також закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Раніше для посилення реагування на пандемію COVID-19 Світовий банк надав Україні 155 мільйонів доларів у межах проєктів «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» та «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Від початку пандемії СБ загалом надав Україні 1,8 млрд доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів.

З часу приєднання до Світового банку в 1992 році Україна отримала понад 14 мільярдів доларів США на реалізацію близько 80 проєктів і програм.

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