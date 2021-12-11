СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3553817 +10133
Летальні випадки:
90789 +446
Одужали:
3184287 +25861
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16274905 (+40267). Оновлено: 08:32 11.12.2021
Home / COVID-19 / Світовий банк надає Україні $150 млн на вакцинацію проти “ковіду”

Світовий банк надає Україні $150 млн на вакцинацію проти “ковіду”

11/12/2021 12:34

Світовий банк схвалив виділення Україні 150 мільйонів доларів на допомогу з вакцинацією проти COVID-19.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

“Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні». Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України”, – сказано в повідомленні.

Як зазначається, 120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20 відсотків населення. Це також дасть змогу 10-ти мільйонам осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19.

Решта 30 млн доларів будуть скеровані на фінансування інших аспектів кампанії з вакцинації, як-от інформаційні технології, комунікацію з громадськістю, посилення спроможності, а також закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Раніше для посилення реагування на пандемію COVID-19 Світовий банк надав Україні 155 мільйонів доларів у межах проєктів «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» та «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Від початку пандемії СБ загалом надав Україні 1,8 млрд доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проєктів.

З часу приєднання до Світового банку в 1992 році Україна отримала понад 14 мільярдів доларів США на реалізацію близько 80 проєктів і програм.

Читайте також:
В Україні почалася реєстрація на “тисячу Зеленського”: у яких банках можна отримати та куди витратити

Унікальних переглядів: 7
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Світовий банк надає Україні $150 млн на вакцинацію проти “ковіду”

Світовий банк схвалив виділення Україні 150 мільйонів доларів на допомогу з вакцинацією проти COVID-19. Про це повідомила пресслужба фінустанови. “Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse