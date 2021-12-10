Венеційська комісія обрала нового президента

Клер Базі-Малорі, фото з сайту КС Франції

Венеційська комісія обрала нову президентку – Клер Базі-Малорі, що змінить на цій посаді Джанні Букіккіо.

Про це в п’ятницю, 10 грудня, повідомили у пресслужбі Ради Європи, передає “Європейська правда”.

Клер Базі-Малорі – французька юристка, з 2010 року – членкиня Конституційного суду Франції, членкиня Венеційської комісії – з 2014 року. Упродовж своєї понад 40-річної кар’єри вона обіймала низку інших посад у Франції та нагороджена Орденом почесного легіону, найвищою державною нагородою.

Її дворічний термін повноважень розпочинаються вже з 10 грудня, у 2023 році вона має право переобратися.

Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював “Венеційку” з 2009 року.

Він продовжить співпрацювати з Венеційською комісією як спеціальний представник.

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