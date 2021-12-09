У Краматорську відбудеться форум “Ветеран – громаді: потенціал, помножений на довіру”

У Краматорську Донецької області протягом 10-11 грудня відбудеться форум “Ветеран – громаді: потенціал, помножений на довіру”.

Про це повідомляє АрміяInform.

На заході будуть присутні ветерани, представники центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

Під час першого дня форуму учасники вестимуть дискусії на теми:

“Ветеранська регіональна політика. Як створити дієвий майданчик для діалогу в громадах”;

“Медична і психологічна реабілітація ветеранів АТО/ООС”;

“Від військової кар’єри – до цивільної”;

“Ветеранський розвиток і самореалізація”.

Також у межах форуму працюватимуть інтерактивні майданчик та ветеранський ярмарок.

У другий день, 11 грудня, відбудеться робота дискусійних груп на теми: “Ветеранський бізнес. Соціальна відповідальність та розвиток”, “Психологічна та соціальна реабілітація”, “Образ ветерана через призму медіа і культуру. Як працювати зі стереотипами”,”Ветерани в громадському секторі. Ветеранські об’єднання, хаби, центри, простори – що далі?”, “Просування ветеранського бізнесу в громаді. Соціальне підприємництво, як приклад відповідальності. Навчальні програми”, “Ветеран = громада: як навчитись говорити та слухати”, “Роль ветеранів у розвитку молодіжних політик – погляд в майбутнє”, “Роль ветеранів у процесах прийняття рішень від місцевого до державного”.

Форум ветеранів проводиться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України спільно з ГО “Союз Ветеранів АТО Донбасу” і БФ “Повернись живим”.

Партнери Форуму ветеранів: проєкт USAID “Демократичне врядування у Східній Україні”, Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, Центр ветеранів АТО та їх сімей “Поруч”, ГО “Союз Ветеранів АТО Донбасу”, Благодійний Фонд “Повернись живим”.

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