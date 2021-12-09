СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3532357 +12376
Летальні випадки:
89901 +465
Одужали:
3133970 +24547
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16199355 (+39023). Оновлено: 08:25 09.12.2021
Home / Військо / У Краматорську відбудеться форум “Ветеран – громаді: потенціал, помножений на довіру”

У Краматорську відбудеться форум “Ветеран – громаді: потенціал, помножений на довіру”

09/12/2021 09:55

У Краматорську Донецької області протягом 10-11 грудня відбудеться форум “Ветеран – громаді: потенціал, помножений на довіру”.

Про це повідомляє АрміяInform.

На заході будуть присутні ветерани, представники центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

Під час першого дня форуму учасники вестимуть дискусії на теми:

  • “Ветеранська регіональна політика. Як створити дієвий майданчик для діалогу в громадах”;
  • “Медична і психологічна реабілітація ветеранів АТО/ООС”;
  • “Від військової кар’єри – до цивільної”;
  • “Ветеранський розвиток і самореалізація”.

Також у межах форуму працюватимуть інтерактивні майданчик та ветеранський ярмарок.

У другий день, 11 грудня, відбудеться робота дискусійних груп на теми: “Ветеранський бізнес. Соціальна відповідальність та розвиток”, “Психологічна та соціальна реабілітація”, “Образ ветерана через призму медіа і культуру. Як працювати зі стереотипами”,”Ветерани в громадському секторі. Ветеранські об’єднання, хаби, центри, простори – що далі?”, “Просування ветеранського бізнесу в громаді. Соціальне підприємництво, як приклад відповідальності. Навчальні програми”, “Ветеран = громада: як навчитись говорити та слухати”, “Роль ветеранів у розвитку молодіжних політик – погляд в майбутнє”, “Роль ветеранів у процесах прийняття рішень від місцевого до державного”.

Форум ветеранів проводиться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України спільно з ГО “Союз Ветеранів АТО Донбасу” і БФ “Повернись живим”.

Партнери Форуму ветеранів: проєкт USAID “Демократичне врядування у Східній Україні”, Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, Центр ветеранів АТО та їх сімей “Поруч”, ГО “Союз Ветеранів АТО Донбасу”, Благодійний Фонд “Повернись живим”.

Читайте також:
Київ уперше подарував авто ветеранам АТО з ампутаціями. ФОТО

Унікальних переглядів: 17
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна й Хорватія підписали п’ять спільних документів

Україна та Хорватія під час візиту до Києва прем’єра Хорватії Андрея Пленковича підписали п’ять документів, що поглиблюють двосторонні відносини. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує  пресслужба уряду....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse