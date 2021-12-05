Київ уперше подарував авто ветеранам АТО з ампутаціями. ФОТО

Шість воїнів АТО, які втратили кінцівки під час бойових дій на Донбасі, отримали від міста Києва автомобілі KIA Sportage.
Ключі від нових кросоверів вручили ветеранам міський голова Віталій Кличко та заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Захід, присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю – 3 грудня, відбувся на стоянці у дворі Київської міськдержадміністрації, інформує “Вечірній Київ”.
Авто придбали в рамках соціальної програми „Турбота. Назустріч киянам“.
Мер розповів, що кожен автомобіль — індивідуальний і спеціально обладнаний для потреб окремого власника.
Відтак Віталій Кличко вручив ключі від машини ветерану 25-го окремого мотопіхотного батальйону “Київська Русь” Дмитру Котову, ветерану-санінструктору 128-ї гірничо-піхотної бригади Вадиму Свириденкові (він також уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій), ветерану 30-ї окремої механізованої бригади Сергію Храпку, ветерану 57-ї окремої мотопіхотної бригади Олександру Чалапчію та ветерану 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар” Іллі Шувалову.
Шостий автомобіль мав отримати Герой України Володимир Жемчугов, який підірвався на міні на Луганщині, втратив обидві кисті, зір і майже рік провів у полоні бойовиків. Утім, наразі він перебуває на реабілітації у лікарні в Німеччині. Тож машину для Жемчугова приїхав забрати його побратим, “кіборг” Руслан Боровик.
Дмитро Котов, який у грудні 2016 року під час виконання бойового завдання підірвався на ворожій міні біля села Троїцьке на Луганщині та залишився без обох ніг, розповів журналістам, що авто йому необхідне не тільки для розв’язання своїх проблем із пересуванням, але й для допомоги побратимам, котрі отримали важкі поранення у боях.
“У моєму стані авто просто необхідне. Раніше доводилося просити друзів, родичів, щоби підвезли до лікарні чи куди-інде. Нарешті не буду нікого відривати від інших справ і сам буду хлопців возити. Вдячний всім, хто доклав зусилля, щоб ми мали змогу вільно пересуватися містом і всією Україною. Це для нас дуже важливо”, — сказав Котов, який потрапив до Книги рекордів України, піднявшись у 2018 році на протезах на Говерлу.
За словами директора Київського міського центру допомоги учасникам АТО Георгія Кунаха, ветерани АТО вперше отримали автівки за міською програмою “Турбота”.
“Рік ми займалися цим питанням — готували документацію, працювали з депутатським корпусом, доводили, що машини дуже потрібні нашим бійцям, які втратили кінцівки у боях. Тепер хлопці зможуть не тільки вільно пересуватися, а й навіть працювати водієм на своїй машині”, — сказав Кунах.
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Шість воїнів АТО, які втратили кінцівки під час бойових дій на Донбасі, отримали від міста Києва автомобілі KIA Sportage. Ключі від нових кросоверів вручили ветеранам міський голова Віталій Кличко...
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