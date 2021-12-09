Полковник СБУ очолив Закарпатську ОДА

Нового голову Закарпатської обласної адміністрації Віктора Микиту погодили 9 грудня на засіданні уряду.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук.

Під час співбесіди Микита розповів про свої плани дій у випадку призначення на посаду голови. Указ про призначення головою Закарпатської ОДА має підписати президент України Володимир Зеленський.

Під час засідання уряду Віктор Микита повідомив, що наразі час він є чинним співробітником Служби безпеки України, до цього працював у сфері туризму та на приватних підприємствах, передає “Суспільне”.

Закарпатський журналіст Віктор Глагола повідомив, що Микита вже пройшов співбесіду у президента Володимира Зеленського. Микита народився у Іршавському районі Закарпаття. Наразі, полковник Віктор Микита є першим заступником начальника головного управління в Центральному апараті СБУ та займається реформою служби.

В 2013-14 роках служив в Донецьку, а у 2015-18 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі із організованою злочинністю.

6 грудня Віктор Микита подав декларацію кандидата на посаду голови Закарпатської ОДА, 8 грудня — виправлену декларацію. У декларації Віктор Микита вказав: житловий будинок у Баранинцях (259,5 кв.м., — спільна власність), земельна ділянка у Баранинцях — 227 кв.м. — спільна власність. Дружина декларанта, Микита Вікторія Валеріївна, має квартиру в Ужгороді (58,3 кв.м.), дві земельні ділянки: в Ужгороді (738 кв.м.) та в Баранинцях (1435 кв.м.).

У спільній сумісній власності Віктора та Вікторії Микит: легковий автомобіль Audi A6 2018р., вантажний автомобіль Renault 2008р, два причепи три напівпричепи та три спеціалізовані вантажні сідлові тягачі-Е.

Дохід декларанта, заробітна плата за основним місцем роботи (Управління СБУ в Запорізькій області) за 2020 рік — 561 498 грн. Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю його дружини — 1 507 768 грн.

Готівкою Віктор Микита тримає — 30 000 доларів, його дружина — 1 500 000 грн.

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