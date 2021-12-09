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Щоб отримати тисячу за вакцинацію, треба подати заявку в “Дії” до 29 грудня, – Шмигаль

09/12/2021 15:12

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що для отримання виплати вакцинованим українцям у рамках програми “еПідтримка” на першому етапі необхідно подати заявку в системі Дія до 29 грудня.

Про це він повідомив на засіданні уряду в четвер, 9 грудня.

“На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня через застосунок Дія. Українці зможуть оформити віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Оформлення картки “єПідтримка” безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Витратити 1000 грн можна буде на визначений перелік послуг. Для отримання виплат на першому етапі треба подати заявку в Дії до 29 грудня”, – наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що у такий спосіб кошти можна буде отримати вже цього року.

Він додав, що з наступного тижня буде запущено бета-тестування такої послуги у Дії.

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