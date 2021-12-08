Президент підписав закон про “тисячу за вакцинацію”

Фото пресцентру ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до додатків №1 і №3 до закону України “Про державний бюджет України на 2021 рік”, який передбачає виділення 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям у рамках програми “Е-підтримка”.

Відповідна позначка в середу, 8 грудня, з’явилася на картці законопроекту №6297 на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає виділення 8 млрд грн Міністерству економіки за бюджетною програмою надання допомоги “е-Підтримка”. Крім того, ще додаткові 2,2 млрд грн передбачені на боротьбу з COVID-19.

Документ визначає, що додаткові доходи на ці цілі буде забезпечено за рахунок перевиконання плану імпортного ПДВ.

Як повідомлялося, Верховна Рада внесла зміни до держбюджету 2 грудня. Законопроект підтримали 253 народні депутати.

Раніше, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку було додано книжки.

Повністю вакциновані двома дозами 11,4 млн українців. На виплати їм у держбюджеті на 2022 рік передбачено 3 млрд грн.

Передбачається, що на першому етапі всі розрахунки відбуватимуться через застосунок “Дія” в безготівковій формі. Для цього громадянин у “Дії” обирає послугу “е-Підтримка”, проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям, відкриває віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримує на нього гроші та витрачає їх на купівлю послуги в суб’єкта господарювання, що бере участь у програмі. За попередніми підрахунками Мінекономіки, це понад 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень.

Читайте також:

Львівський активіст пропонує віддати “тисячу за вакцинацію” на потреби ЗСУ. Створив петицію