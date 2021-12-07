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Львівський активіст пропонує віддати “тисячу за вакцинацію” на потреби ЗСУ. Створив петицію

07/12/2021 14:12

Львівський активіст Святослав Літинський зареєстрував на сайті президента петицію, в якій пропонує кошти, які уряд пообіцяв виплатити вакцинованим громадянам, передати на потреби Збройних сил України.

Петицію оприлюднили на сайті президента в понеділок, 6 грудня.

“Зареєстрував петицію з вимогою скерувати 8 мільярдів гривень “винагороди” за вакцинацію на армію, на придбання протитанкових ракет Javelin. Ми вакциновувалися не для того, аби отримати 1000 гривень, нехай ці кошти підсилять Генеральний штаб ЗСУ”, – написав на сторінці у ФБ Літинський.

“Попередньо з бюджету держави у 2021-2022 роках планують виділити 8 млрд. гривень аби роздати по 1000 грн вакцинованим. Вимагаємо до переліку послуг, якими громадяни України можуть скористатись, додати можливість скерувати кошти на доозброєння української армії, а саме – придбання протитанкових ракетних комплексів «Javelin». Вартість одного комплексу у комплекті з шістьма ракетами становить 1,3 мільйона доларів, а всього приблизно 250 таких комплексів потрібно наразі для закриття потреб української армії.  Жодним чином не применшуючи ролі культури та мистецтва, звертаємось до українців підтримати нашу петицію і в час військової загрози згуртуватись та витратити ці кошти на оборону, відмовившись від розважальних послуг. Сподіваємось, що кількість зібраних у такий спосіб додаткових коштів на доозброєння війська, продемонструє рівень високої свідомості та згуртованості українців у час військової агресії з боку московського окупанта”, – йдеться в петиції.

Станом на 7 грудня документ підписали трохи більше, ніж тисяча людей з 25 тис необхідних.

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