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Румунія змінила правила в’їзду в країну

09/12/2021 11:15

Румунія оновила правила в’їзду осіб на територію держави в умовах пандемії COVID-19.

Про це в четвер, 9 грудня, інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Відповідно до інформації, наданої румунською стороною, у період з 00:00 10 грудня 2021 року по 24:00 8 січня 2022 року, в’їзд на територію Румунії, без необхідності проходження 14-денної ізоляції за домашньою/задекларованою адресою, можливий лише для осіб, які, окрім сертифіката про вакцинацію, мають сертифікат про негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2 (зокрема виданий Україною виключно відповідно до системи “Єдиний державний портал електронних послуг” (портал Дія “Diia” та мобільні додатки), проведеного не більше ніж за 48 годин до в’їзду в Румунію.

Відповідну інформацію внесено до інтерактивної карти на сайті МЗС України.

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