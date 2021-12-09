Один український корабель змусив всю Росію сходити з розуму, – Шуклінов

Петро Шуклінов
керівник суспільно-політичної редакції Liga.net
(FB)
Сьогодні беззбройне українське судно пропливло в районі Керченської протоки (30 км до позицій окупантів). Проходити протоку мети не було.
Але ФСБ підняла все, що тільки змогла. У небо – літаки, протоку перекрили, нагнали бойових кораблів. Виступили із гучною заявою про мало не підготовку до вторгнення.
Декілька годин російські пропагандисти носилися в паніці. Симоньян навіть написала: “Началось, что ли? Матушка, не подведи”.
Соловйов включив стрім і опитує інших пропагандистів, як розвиватиметься наступ, хто кого, коли танки в Києві? Ось-ось почнеться третя світова війна – “через провокацію Америки”.
А український корабель тим часом спокійно завершив патрулювання та продовжив свою звичну роботу в Азовському морі.
Ми зателефонували міністру оборони, зв’язалися зі спецслужбами – штурм Москви поки що не планується.
Русские, не можна ж бути такими сцикунами.
Читайте більше:
Судно ВМСУ “Донбас” на Азові повертається на базу
Унікальних переглядів:
95