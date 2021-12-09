“Початок нового життя”: журнал Elle Ukraine вперше вийшов українською мовою

В Україні глянцевий журнал Elle перейшов із російської на українську мову.

Як передає “Новинарня“, на обкладинці журналу за грудень 2021 – січень 2022 року надруковані слова: “Початок нового ̶р̶о̶к̶у̶ життя. Перший українською”.

“Пишаємося і вже дуже любимо наш новий зимовий випуск ELLE Ukraine грудень-січень. Відсьогодні журнал видаватиметься українською мовою. У цьому номері на вас чекає ексклюзивне інтерв’ю з Біллі Айліш, fashion-гід високою модою від Анастасії Білоус та ще багато інших несподіванок”, – йдеться в дописі на інстаграм-сторінці видання.

Чимало читачів привітали Elle та позитивно відгукнулися про перехід глянцю на державну мову.

“Етот дєнь ми прібліжалі как маглі”. Друкований глянець українською, нарешті. ELLE Ukraine, любов”, – написала у фейсбуці співачка і громадська діячка Олександра Кольцова.

Журнал Elle в Україні виходить із 2001 року.

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