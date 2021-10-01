Netflix українізував свій сервіс

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Стримінгова платформа Netflix запрацювала з українським інтерфейсом, а також запустила українську версію сайту netflix.ua.
Про це в телеграмі повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також компанія запустила україномовні сторінки у фейсбуці та інстаграмі.
За словами Федорова, Netflix обіцяє випускати ще більше контенту з українським дубляжем та субтитрами.
“Переможенька! Netflix додав українську мову в інтерфейс, соцмережі і потроху додає в переклади контенту. Головне тепер переконати людей користуватися легальним онлайн-кінотеатром, а не торентами і всякими помийними сайтами з трільярдами банерів”, – написав у фейсбуці фахівець із комунікацій Микола Ябченко.
“Чому це важливо? “Нетфлікс” – одна з найбільших світових стримінгових платформ. Має десятки мільйонів підписників. Щотижня продукує до десяти нових фільмів чи серіалів. Локалізація українською – це важливий крок визнання нашої мови, і до речі, роботи того ж самого Закону про мову”, – вважає політичний експерт Андрій Смолій.
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